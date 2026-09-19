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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер сборной Франции по логистике и безопасности обвинен в коррупции. В 2023 году он получил от Мбаппе 60 тысяч евро за обеспечение безопасности форварда

Мохамед Санхаджи, отвечающий за логистику и безопасность сборной Франции, стал фигурантом уголовного дела.

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