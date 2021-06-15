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Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Соединённые Штаты готовятся к переговорам между Путиным и Байденом в Женеве, как только могут Объявлено, что их интересуют договорённости с нами по «стратегической стабильности», Арктике и Сирии, особенно по вопросам тамошней гуманитарной помощи.

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Владимир Моргунов
ПУТИН ЭТО ВАМ НЕ ПЛЕШИВЫЙ И НЕ БОРЯ-АЛКАШ. БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ КТО ЧЕГО "УРВЕТ" ! ИЛИ ПОРВЕТ, ЧТО ТУЗИК ГРЕЛКУ !
Адольф Пешков
Напрасно мы так беспокоимся за американцев. Мы почему то всё время за кого нибудь обязательно беспокоимся. То в зубах постоянно торчала Украина, которая вот вот развалится и пропадёт наш сосед навсегда. А там на самом деле просто вокруг президентского дворца и Рады результативно орудует еврейская диаспора, ровно, как и у алкаша бори, делит между собой всё, что попадает в бюджет и всё, что туда не попадает. А настоящие(как теперь по закону) коренные укры знают себе пьют горилку, да закусывают салом. И похрену им все эти дрязги. Придёт время, протрезвеют и уж тогда всем чубы повырывают с кожей вместе. Так и американцам абсолютно ничего не надо от России. Им позарез нужен Путин для поддержания тонуса. Они хорошо понимают, что пока Путин у власти, бабки будут у олигархов и накакие угрозы о их заморозке не действуют. Не дай Бог придут Коммунисты, тогда все бабки, которые текут в американские банки начнут работать на Россию. Во это будет ё - моё !. Это будет ВВП не из дутых пузырей, а из конкретных предметов главной необходимости для интенсивного развития страны.

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