В Госдуме обвинили США в пособничестве терроризму из-за ситуации в Курской области

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Депутат ГД РФ Амир Хамитов назвал пособничеством терроризму действия Пентагона, который заявляет, что вторжение в Курскую область украинских военных не является эскалацией.
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