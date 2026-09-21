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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Беленов о сборной Карпина: «Туда съездило уже 30 вратарей – это вызывает только смех. Я бы точно мог сыграть разок, одним из 30!»

Голкипер «Уфы»  Александр Беленов пошутил, что вполне мог бы сыграть за сборную России, куда вызывается множество разных вратарей.

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