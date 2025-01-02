Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы потерпела поражение после остановки Киевом транзита газа через Украину, неверны.
Зеленского поставили на место после его заявления о газе из России
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людмила михайлик
Подачу газа через Украину давно пора закрыть и не кормить их бесплатно
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13 час.
Анатолий Рябенко
Я очень рад тому что Украина перекрыла подачу газа не дружественным странам Европы, что очень от страха боялось сделать правительство России. Подобное нужно было сделать несколько лет назад. Однако, много чего возможно было сделать России для собственного престижа перед врагами.
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13 час.
ольга решетникова
К сожалению, Россия старается вести себя на международной арене "по джентльменски". Был договор, его исполняли. Россия (почему-то) не хочет разрывать отношения/договоры в одностороннем порядке. А запад не боится.
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11 час.
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