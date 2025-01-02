Зеленского поставили на место после его заявления о газе из России

Подачу газа через Украину давно пора закрыть и не кормить их бесплатно

Анатолий Рябенко

Я очень рад тому что Украина перекрыла подачу газа не дружественным странам Европы, что очень от страха боялось сделать правительство России. Подобное нужно было сделать несколько лет назад. Однако, много чего возможно было сделать России для собственного престижа перед врагами.