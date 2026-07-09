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Учёные впервые наблюдали рождение нового участка океанической коры на дне

Учёные впервые наблюдали рождение нового участка океанической коры на дне

Опубликованное в журнале Nature исследование описывает беспрецедентное событие: международная команда геофизиков во главе с Жан-Ивом Руайе из Французского национального центра научных исследований впервые в режиме реального времени зафиксировала, как формируется новый фрагмент океанической коры — одного из процессов, непрерывно перестраивающих планету на протяжении миллиардов лет.

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