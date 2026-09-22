Bloomberg пишет о возможном сокращении Индией закупок нефти у России

НПЗ Индии начали искать альтернативные поставки нефти на фоне нового витка давления со стороны США. Речь идет прежде всего о закупках на ноябрь, поскольку принятый в Соединенных Штатах закон создает для крупных покупателей российского сырья риск новых тарифных мер.
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