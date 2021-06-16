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Денис Проценко заявил о рекордном числе пациентов на ИВЛ

Денис Проценко заявил о рекордном числе пациентов на ИВЛ

Он уточнил в передаче «Антонимы» на RT о том, что это рекордное число подключённых к аппаратам ИВЛ. Проценко добавил, что сейчас в Коммунарку поступает больше пациентов, чем в прошлые «пиковые дни», и связывает он это с мутациями коронавируса.

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