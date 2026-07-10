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Xiaomi представила кроссовер Nomad, который составит конкуренцию моделям Lixiang

Xiaomi представила кроссовер Nomad, который составит конкуренцию моделям Lixiang

Xiaomi опуюликовала первые снимки семиместной модели Sky Nomad N90, то есть «Небесный кочевник». До этого компания выпускала только электрические машины — седан SU7 и кроссовер YU7, которые смогли стать бестселлерами китайского авторынка.

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