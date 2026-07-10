Xiaomi представила кроссовер Nomad, который составит конкуренцию моделям Lixiang

Xiaomi опуюликовала первые снимки семиместной модели Sky Nomad N90, то есть «Небесный кочевник». До этого компания выпускала только электрические машины — седан SU7 и кроссовер YU7, которые смогли стать бестселлерами китайского авторынка.
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