ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

276 подписчиков

Партия Макрона уступает ультраправым в опросах накануне выборов в Европарламент

Партия Макрона уступает ультраправым в опросах накануне выборов в Европарламент

ПАРИЖ (ИА Реалист). Ультраправая французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен усиливает свое преимущество над партией президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на общеевропейских выборах, которые состоятся через две недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх