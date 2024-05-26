Партия Макрона уступает ультраправым в опросах накануне выборов в Европарламент

ПАРИЖ (ИА Реалист). Ультраправая французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен усиливает свое преимущество над партией президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на общеевропейских выборах, которые состоятся через две недели.
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