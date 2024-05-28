Блинкен прилетит в Молдавию и Чехию для обсуждения энергетики, Украины и НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Молдавию и Чехию для встреч с лидерами обеих стран с целью обсуждения энергетического сотрудничества, поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.