Турнир шоу-программ «Русский вызов». Щербакова, Туктамышева, Коляда, Трусова и Игнатов, Волосожар и Траньков выйдут на лед

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» Санкт-Петербург Начало – 16:30 по московскому времени (22 марта), прямая трансляция – Первый канала (с 17:00), сайт Первого канала Участники Анна Щербакова Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева Софья Муравьева Анна Фролова Алина Горбачева Ксения Синицына Михаил Коляда Дмитрий Алиев Марк Кондратюк Евгений Семененко Петр Гуменник Даниил Самсонов Роман Савосин Матвей Ветлугин Татьяна Волосожар – Максим Траньков Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Наталья Хабибуллина – Илья Княжук Александра Трусова – Макар Игнатов Виктория Синицина – Никита Кацалапов Александра Степанова – Иван Букин Василиса Кагановская – Максим Некрасов Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Анна Щербакова – Егор Гончаров.
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