Пушка "Гиацинт" уничтожила украинскую артиллерию и бронемашину Bradley в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Буксируемая пушка "Гиацинт-Б" мощными ударами боеприпасов 152-го калибра нанесла сокрушительный удар по технике ВСУ на красноармейском (покровском) направлении спецоперации в ДНР.
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