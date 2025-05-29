Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    а что он для этого предпринял. да ничего. он вероятно не успевает хотя бы дал команду своей свите. а те только на миг...Что творит азерба...
  • Евгений Алексеенко
    Я давно думаю,неужели Путин не думает,что будут говорить о нем в России когда его не будет?Как он может терпеть униже...Что творит азерба...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍👍👍Что творит азерба...

«Медведев разжигает страх перед третьей мировой, США хотят остановить войну»: Келлог в истерике набросился на Россию с угрозами

«Медведев разжигает страх перед третьей мировой, США хотят остановить войну»: Келлог в истерике набросился на Россию с угрозами

БлокнотРУ Со стороны высокопоставленных американских чиновников продолжают сыпаться угрозы и оскорбления в адрес России и ее первых лиц.

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