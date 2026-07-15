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Новости Брянска

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Брянцы сурово раскритиковали новый маршрут до поликлиники за 1,6 млрд

Брянцы сурово раскритиковали новый маршрут до поликлиники за 1,6 млрд

Новый корпус поликлиники №4 в Брянске оборудован МРТ, КТ и стационаром на 43 койки, но транспортная доступность обеспечена только для жителей окраинных улиц, остальным предлагают добираться с пересадками или пешком.

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