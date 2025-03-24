Детям о самом важном 🔥 Инструктор ППП отделения ППП ГКУ ВО 1 отряд ПС Солдатенкова Наталья Владимировна побывала в гостях у воспитанников Бударинского детского сада.
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Детям о самом важном 🔥 Инструктор ППП отделения ППП ГКУ ВО 1 отряд ПС Солдатенкова Наталья Владимировна побывала в гостях у воспитанников Бударинского детского сада.