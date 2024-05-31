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Курские новости

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Несколько населенных пунктов Курской области подверглись атаке ВСУ 31 мая

Несколько населенных пунктов Курской области подверглись атаке ВСУ 31 мая

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, какие населенные пункты были атакованы ВСУ в пятницу, 31 маяИсполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, какие населенные пункты были атакованы ВСУ в пятницу, 31 мая.

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