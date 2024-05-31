Несколько населенных пунктов Курской области подверглись атаке ВСУ 31 мая

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, какие населенные пункты были атакованы ВСУ в пятницу, 31 маяИсполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, какие населенные пункты были атакованы ВСУ в пятницу, 31 мая.
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