В Госдуме поддержали позицию Трампа по освобожденным территориям

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Депутат Государственной Думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал разумную точку зрения, заявив о невозможности «вытеснения» России с бывших территорий Украины, включая Крым.
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