В День народного единства в Салехарде пройдут «Каравай-фест» и «Турнир дружбы»

В России 4 ноября ежегодно отмечают День народного единства. В Салехарде этот праздник отметят «Каравай-фестом» и «Турниром дружбы» по волейболу, сообщили в telegram-канале администрации ямальской столицы.
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