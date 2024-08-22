В Братске продолжается реконструкция аэропорта: работы по графику, мэр оказывает поддержку

В Братске активно продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Руководитель ООО «СЭМ» Андрей Мартынов доложил мэру Сергею Серебренникову о ходе работ, в обсуждении также принял участие советник генерального директора компании Владимир Парьев, сообщили в пресс-службе администрации Братска.
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