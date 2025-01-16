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Царьград

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Особая миссия премьера Британии в Киеве: Что привёз с собой Стармер для Зеленского?

Особая миссия премьера Британии в Киеве: Что привёз с собой Стармер для Зеленского?

Премьер Британии Кир Стармер впервые со дня вступления в должность приехал в Киев. И не с пустыми руками, а с особой миссией — намерен подписать с Зеленским соглашение о "столетнем партнёрстве".

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