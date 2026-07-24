Zero Hedge
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Zero Hedge

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NANO Nuclear And Fortil Advance Critical KRONOS Fuel System

NANO Nuclear And Fortil Advance Critical KRONOS Fuel System

NANO Nuclear And Fortil Advance Critical KRONOS Fuel System NANO Nuclear Energy has pushed another critical piece of its KRONOS MMR program toward preliminary design, this time with French engineering group Fortil.

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