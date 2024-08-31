«Red Bull позади McLaren и, возможно, Ferrari». Эксперты – о раскладе сил в Монце

Getty Images / Red Bull Content PoolКомментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт считает, что Red Bull Racing останется позади McLaren, несмотря на прогресс, достигнутый действующими чемпионами мира на Гран При Италии.
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