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Калужские новости

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Калуга получила 44 миллиарда рублей поддержки для развития промышленности

Калуга получила 44 миллиарда рублей поддержки для развития промышленности

Калужская область получила около 44 миллиардов рублей с 2021 года по сентябрь 2024 года в рамках госпрограмм Минпромторга России для поддержки промышленных предприятий регионаКалужская область получила около 44 миллиардов рублей с 2021 года по сентябрь 2024 года в рамках госпрограмм Минпромторга России для поддержки промышленных предприятий региона.

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