Калуга получила 44 миллиарда рублей поддержки для развития промышленности

Калужская область получила около 44 миллиардов рублей с 2021 года по сентябрь 2024 года в рамках госпрограмм Минпромторга России для поддержки промышленных предприятий регионаКалужская область получила около 44 миллиардов рублей с 2021 года по сентябрь 2024 года в рамках госпрограмм Минпромторга России для поддержки промышленных предприятий региона.