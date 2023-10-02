Следком ЯНАО завел уголовное дело на мужчину за покушение на убийство

Приуральские силовики расследуют конфликт, который мог перерасти в убийство. Мужчины в Аксарке собрались, чтобы вместе выпить, однако один из участников встречи напал на собутыльника и нанес ему несколько ударов по голове топориком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии