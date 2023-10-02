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Следком ЯНАО завел уголовное дело на мужчину за покушение на убийство

Следком ЯНАО завел уголовное дело на мужчину за покушение на убийство

Приуральские силовики расследуют конфликт, который мог перерасти в убийство. Мужчины в Аксарке собрались, чтобы вместе выпить, однако один из участников встречи напал на собутыльника и нанес ему несколько ударов по голове топориком.

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