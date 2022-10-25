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С начала года на территории ВАО ликвидировали более 12 тыс. кв. м самостроя

С начала года на территории ВАО ликвидировали более 12 тыс. кв. м самостроя

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, подвела итоги контрольно-инспекционной деятельности на территории Восточного административного округа Москвы за девять месяцев.

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