С начала года на территории ВАО ликвидировали более 12 тыс. кв. м самостроя

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, подвела итоги контрольно-инспекционной деятельности на территории Восточного административного округа Москвы за девять месяцев.
Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, подвела итоги контрольно-инспекционной деятельности на территории Восточного административного округа Москвы за девять месяцев.
Свежие комментарии