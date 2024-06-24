Считаем расходы на запуск бизнеса: памятка для начинающих предпринимателей

Большое количество компаний закрывается чуть ли не в первый год своей работы — обычно это связано с тем, что собственники при запуске не уделили должного внимания расчетам финансовых составляющих деятельности фирмы.
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