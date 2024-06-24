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Hussle

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Свежие комментарии

  • Александр
    враньё, кроме злости и агрессии, эти рекламщики и компании не получают!!! после их рекламы обратная реакция!!!Ключевые принципы...

Считаем расходы на запуск бизнеса: памятка для начинающих предпринимателей

Считаем расходы на запуск бизнеса: памятка для начинающих предпринимателей

Большое количество компаний закрывается чуть ли не в первый год своей работы — обычно это связано с тем, что собственники при запуске не уделили должного внимания расчетам финансовых составляющих деятельности фирмы.

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