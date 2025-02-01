Сооснователь Treyarch признал вину за столкновение дрона с пожарным самолетом П...

Сооснователь Treyarch признал вину за столкновение дрона с пожарным самолетомПитер Трипп Эйкман, один из основателей Treyarch, признал вину за столкновение его дрона с пожарным самолетом во время тушения лесных пожаров в Лос-Анджелесе.