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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сооснователь Treyarch признал вину за столкновение дрона с пожарным самолетом П...

Сооснователь Treyarch признал вину за столкновение дрона с пожарным самолетом П...

Сооснователь Treyarch признал вину за столкновение дрона с пожарным самолетомПитер Трипп Эйкман, один из основателей Treyarch, признал вину за столкновение его дрона с пожарным самолетом во время тушения лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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