Ислам, миграция и российская школа: где заканчивается знакомство с культурой и начинаются вопросы национальной политики Елена ГалицкаяЭкскурсии школьников в мечети, статистика преступности среди иностранцев и дискуссия о натурализации вновь вывели на первый план вопросы миграционной политики, интеграции и сохранения культурной идентичности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым