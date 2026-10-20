Ислам, миграция и российская школа: где заканчивается знакомство с культурой и начинаются вопросы национальной политики Елена ГалицкаяЭкскурсии школьников в мечети, статистика преступности среди иностранцев и дискуссия о натурализации вновь вывели на первый план вопросы миграционной политики, интеграции и сохранения культурной идентичности России.