Происшествия

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Члены Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Северной Осетии присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

Члены Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Северной Осетии традиционно участвуют в акции «Елка желаний», но в этот раз они решили оказать адресную помощь.

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