104 тысячи жителей Архангельской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Всего в онлайн-голосовании поучаствовало более 10,4 миллионов россиян— Интерес жителей нашего региона к выбору территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» всегда высокий, — написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.