10 самых феерических неудачников в истории

Иногда всё идёт как-то не так: не везёт, да и всё. Шеф на работе накричал, кот нагадил в обувь, проезжающий автомобиль окатил водой из лужи… И когда кажется, что более неудачливого человека уже и быть не может, обязательно случится какая-нибудь особая гадость напоследок.