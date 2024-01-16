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  • Алиса Майская
    Так они же в НАТО рвутся, а там уже давно норма - форма для беременных, форма для трнсгендеров и т.д. А что до их жут...Экс-полковник Бар...
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Politico: победа Трампа в Айове предвещает матч-реванш на выборах с Байденом

Politico: победа Трампа в Айове предвещает матч-реванш на выборах с Байденом

Победа бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове предвещает матч-реванш на выборах президента Соединенных Штатов с действующим американским лидером Джо Байденом.

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