Politico: победа Трампа в Айове предвещает матч-реванш на выборах с Байденом

Победа бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове предвещает матч-реванш на выборах президента Соединенных Штатов с действующим американским лидером Джо Байденом.
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