Business FM

65 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Однозначно, возврата  к  сделке  не  должно  быть.  Сколько  раз  это  надо  повторять , чтоб все  услышали  и  не пы...Президент ЮАР при...
  • Евгений Акимов
    А, как же денацификация и демилитаризация?Путин: Россия гот...
  • Астон Мартин
    Про убегших за кордон чубайсов и ему подобных странная тишина , про дарителя айфонов тишина ... ну что же тогда - бей...Сотрудники правоо...

Как откроются рынки на следующей неделе?

Как откроются рынки на следующей неделе?

На прошедшей неделе рубль немного укрепился, но в пятницу, 28 июля, вновь потерял к мировым валютам. Каких трендов ожидать на предстоящей неделе?На прошедшей неделе рубль немного укрепился, но в пятницу, 28 июля, вновь потерял к мировым валютам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх