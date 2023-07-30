Как откроются рынки на следующей неделе?

На прошедшей неделе рубль немного укрепился, но в пятницу, 28 июля, вновь потерял к мировым валютам. Каких трендов ожидать на предстоящей неделе?На прошедшей неделе рубль немного укрепился, но в пятницу, 28 июля, вновь потерял к мировым валютам.