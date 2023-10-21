В Челябинской области экипажи ДПС перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

В регионе ожидается резкое похолодание и метели.Мокрый снег с дождём, перепады температур и утренняя прохлада становятся причиной обледенения дорог в Челябинской области, и как следствие, повышения количества дорожно-транспортных происшествий.
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