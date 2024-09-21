Взрывы убили 32 человек в Ливане, ВСУ обстреляли Белгород, деньги для льготной ипотеки закончились – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя открыла новый этап в организации террористических атак после инцидентов в Ливане. Россиянам неделя запомнится досрочным завершением программы семейной ипотеки и обстрелом Белгорода, при котором пострадали 10 человек.
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