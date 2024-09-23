Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают тактику поражения целей в лесной местности

На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника на различных расстояниях от огневой позиции.
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