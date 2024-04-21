Обречённый десант Макрона: Три эффектных удара русских, после которых во Францию пошёл "груз 200"

Весьма неудачным выдался минувший месяц для французских "гастролёров" в зоне СВО. Стоит напомнить воинственно настроенному президенту Пятой республики о трёх эффектных ударах русских, после которых во Францию пошёл "груз 200".
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