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ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых крылатых ракет «Пульхвасар-3-31»

ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых крылатых ракет «Пульхвасар-3-31»

Северная Корея провела очередные испытания новых крылатых ракет. После двух испытаний с наземных пусковых установок, ракета "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") была испытана с борта подводной лодки.

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