Что будет с ценами на бензин до конца года: Эксперт раскрыл три сценария

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, в разговоре с Царьградом оценил ситуацию на рынке топлива и обрисовал возможные сценарии до конца года.
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