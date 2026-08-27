Царьград
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Царьград

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Что будет с ценами на бензин до конца года: Эксперт раскрыл три сценария

Что будет с ценами на бензин до конца года: Эксперт раскрыл три сценария

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, в разговоре с Царьградом оценил ситуацию на рынке топлива и обрисовал возможные сценарии до конца года.

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