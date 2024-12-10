Стало известно, каким отраслям помогает сильный рубль

Экономист Лавров: только сильный рубль сдержит рост цен на электронику и одежду Сильный рубль помогает сдерживать рост цен на электронику и одежду, заявил заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров.