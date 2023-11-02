Компания Галицкого через суд арестовала имущество фирмы из Белореченска почти на 130 млн

Компания Галицкого через суд арестовала имущество фирмы из Белореченска почти на 130 млнАрбитражный суд Кубани арестовал строительную технику и недвижимость ООО «Вклад и Капитал» из Белореченска стоимостью 126 млн руб.
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