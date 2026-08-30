Нижний Новгород и Волга Ульяновск сыграют в 9-м туре Первой лиги

30 августа на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде состоится матч 9-го тура Первой лиги между командами «Нижний Новгород» и ульяновской «Волгой».
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