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Регионы России

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Нижний Новгород и Волга Ульяновск сыграют в 9-м туре Первой лиги

Нижний Новгород и Волга Ульяновск сыграют в 9-м туре Первой лиги

30 августа на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде состоится матч 9-го тура Первой лиги между командами «Нижний Новгород» и ульяновской «Волгой».

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