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На трассе от Уссурийска до Вольно-Надеждинского установят освещение и шумозащитные экраны

На трассе от Уссурийска до Вольно-Надеждинского установят освещение и шумозащитные экраны

В Приморском крае реконструируют 45 км федеральной трассы А-370 "Уссури" — это участок между Уссурийском и Вольно-Надеждинским: с 687-го по 703-й км и с 305-го по 335-й км, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

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