Ответ Мерцу: в Совфеде сказали, что ждет Германию за провокацию с дронами

Решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне и расторгнуть договор на деятельность «Русского дома» в Берлине являются не чем иным, как политической провокацией, призванной закрепить за ФРГ статус лидера антироссийской кампании в Европе.
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