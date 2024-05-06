Довитряна тревога Приехавший на “вторую линию обороны” (построенную за миллиарды гривень) ВСУшник обнаружил вместо обещанных бетонных дотов и окопов с бетонными перекрытиями – лишь какую-то канаву по пояс глубиной, прокопанную на пару километров.
Американцы теперь “постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут”.
Комментарии
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Татьяна Бобылева
Им по штату положено бояться.... Америка- страна-террористеа номер один в мире! Они рассорили нас с братским народом, купив их президентов за тридцать три сребренника. Пойдут на нас-пощады не будет. Русские терпеть их не будут. Была бы моя воля, я бы русских с украинцами собрала и против заокеанских тварей вместе выступила бы....
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3 час.
Ирина Карначева
А Нетребко зачем поминать? ЕЕ предательницу забыть надо. За бабло Россию предала.
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3 час.
Виктор Луговой
"Отечественная война 1812 завершилась меткой фразой о том, что Европа может и подождать, пока русский царь ловит рыбу." Да ну?? А вродь как это сказал не Санпалыч, а Сансаныч.
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19 мин.
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