Американцы теперь “постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут”.

Татьяна Бобылева

Им по штату положено бояться.... Америка- страна-террористеа номер один в мире! Они рассорили нас с братским народом, купив их президентов за тридцать три сребренника. Пойдут на нас-пощады не будет. Русские терпеть их не будут. Была бы моя воля, я бы русских с украинцами собрала и против заокеанских тварей вместе выступила бы....