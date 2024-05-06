Американцы теперь “постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут”.

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Комментарии
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Татьяна Бобылева
Им по штату положено бояться.... Америка- страна-террористеа номер один в мире! Они рассорили нас с братским народом, купив их  президентов за тридцать три сребренника. Пойдут на нас-пощады не будет. Русские терпеть их не будут. Была бы моя воля, я бы русских с украинцами собрала и против заокеанских тварей вместе выступила бы....
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Ирина Карначева
А Нетребко зачем поминать? ЕЕ предательницу забыть надо. За бабло Россию предала.
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&quot;Отечественная война 1812 завершилась меткой фразой о том, что Европа может и подождать, пока русский царь ловит рыбу.&quot; Да ну?? А вродь как это сказал не Санпалыч, а Сансаныч.
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