Зачем на Руси на Васильев день 12 февраля выставляли обувь на улицу Ксения Кирпик 12 февраля в церковном календаре отмечается праздник Собора трех святителей, известный также как Васильев день или праздник Трех святых – Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.