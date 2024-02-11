Зачем на Руси на Васильев день 12 февраля выставляли обувь на улицу Ксения Кирпик 12 февраля в церковном календаре отмечается праздник Собора трех святителей, известный также как Васильев день или праздник Трех святых – Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.
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