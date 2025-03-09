РЖД заработали на невывезенных грузах. Угольный экспорт не дотягивает до плана. Квоты не доехали до Калининграда. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было сокращение чистой прибыли РЖД по РСБУ в 8,5 раза, увеличение отправок угля на экспорт по железной дороге и падение погрузки на 9,3% по итогам февраля.
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