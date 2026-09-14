Челябинским девятиклассникам оплатят обучение рабочим профессиям

Девятиклассники из Челябинской области, которым не удалось сдать ОГЭ и получить аттестат об основном общем образовании, теперь могут бесплатно освоить рабочую профессию.
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