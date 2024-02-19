Создатель Undertale представил новую информацию о прогрессе разработки Deltarune То...

Создатель Undertale представил новую информацию о прогрессе разработки DeltaruneТоби Фокс – создатель Undertale – представил новую информацию о Deltarune, игре, действие которой происходит в той же вымышленной вселенной, что и Undertale.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)